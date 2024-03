La Wallonie remet un avis défavorable sur le projet d'incinérateur à Givet

Le gouvernement wallon a décidé, jeudi, de remettre un avis défavorable sur le projet d'incinérateur de Givet (France), dans la foulée de ceux déjà rendus par les communes frontalières de Hastière, Doische, Beauraing, Houyet et Philippeville.

Pour la Wallonie, l'impact environnemental et sanitaire du projet n'a pas été suffisamment analysé.

La société Givet Recycling projette d'implanter une installation de traitement de déchets dangereux et non dangereux (déchets d'enrobés, déchets de démolition, cendres de papeterie, etc.) sur le territoire de la commune de Givet, située en France, à quelques kilomètres de la frontière belge.