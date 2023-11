La Wallonie renforce les normes garantissant l'expropriation d'utilité publique

"Par excès de prudence, vous déforcez la théorie de l'usage public", a ainsi justifié la députée centriste Marie-Martine Schyns.

Le texte - qui insère également une habilitation spécifique asseyant la base légale des expropriations menées par le SPW Mobilité et Infrastructures - constitue avant tout une réponse à un arrêt de la Cour d'appel de Liège. En octobre 2022, cette dernière avait considéré que le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ne comportait plus d'habilitation générale à exproprier pour cause d'usage public.