La Wallonie saisit la Cour constitutionnelle contre deux décrets flamands

Il était interrogé, en commission du parlement wallon, par les députés Stéphane Hazée (Ecolo) et Christophe Bastin (Les Engagés). Ces derniers s'inquiètent notamment des "velléités nationalistes de certains ministres du gouvernement flamand" qui oeuvrent à une "défédéralisation rampante de la Justice et des juridictions" belges.

"Le Conseil d'État, juridiction suprême et fédérale, pourrait se voir retirer une importante partie de ses compétences administratives dans des domaines précis. Et ceci résulterait de la volonté d'une seule entité fédérée. Or, le Conseil d'Etat est fondé sur une architecture symétrique, avec une chambre francophone et une néerlandophone. Ces modifications porteraient donc atteinte aux droits des francophones devant le Conseil d'État", a-t-il ajouté.

Selon Elio Di Rupo, des contacts ont par ailleurs été pris avec la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a elle aussi déposé un recours.

La Cour constitutionnelle n'a pas encore dévoilé son calendrier de procédure, a enfin indiqué le ministre-président wallon.