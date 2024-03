La Wallonie se dote d'un Conseil de lutte contre le racisme

Le gouvernement wallon a approuvé, jeudi, la création d'un Conseil régional de lutte contre le racisme qui sera chargé d'émettre des avis et recommandations sur toute question relative à la lutte contre le racisme en Région wallonne.

Le nouveau Conseil sera notamment chargé de formuler des avis et recommandations sur toute question relative aux discriminations liées aux critères dits "raciaux", à savoir la prétendue race, la couleur de peau, la nationalité, l'ascendance ainsi que l'origine nationale ou ethnique. Il proposera également les moyens à mettre en œuvre pour accomplir cette mission et rendra des avis sur les mesures décrétales ou réglementaires.

Ce Conseil est institué au sein du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE). Il est constitué de représentants d'associations de lutte contre le racisme qui agissent en Wallonie, d'experts académiques ainsi que de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.

Le Conseil travaillera soit de sa propre initiative, soit à la demande du gouvernement wallon ou d'un de ses membres soit à la demande du CESE.

"Les associations actives dans la lutte contre le racisme revendiquent de longue date d'être impliquées de manière plus structurelle dans les politiques publiques afin d'éclairer utilement l'action publique à partir de réalités vécues et analysées par le secteur. Je me réjouis de voir se concrétiser cette demande", a commenté la ministre wallonne en charge du dossier, Christie Morreale.