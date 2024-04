La Wallonie se dote d'une Cyber Response Team pour faire face aux cybermenaces

La constitution d'une CRT en Wallonie permettra de renforcer la sécurité informatique du territoire par la mutualisation et la professionnalisation des expertises autour du consortium Cyberwal by Digital Wallonia.

Ce service sera chargé de fournir une assistance immédiate et efficace aux demandes émanant des autorités publiques, des établissements d'enseignement et des acteurs du secteur de la santé.

La structure sera chargée d'organiser une veille et un retour d'expérience afin d'échanger les meilleures pratiques et les informations les plus récentes pour faire face aux menaces cyber actuelles afin d'augmenter la résilience des écosystèmes concernés. Elle se verra également confier la gestion des incidents avec pour objectif d'assister les structures wallonnes dès les premiers instants d'un incident de cybersécurité, tout en limitant au maximum son impact en temps réel.

"Investir dans la cybersécurité est essentiel pour protéger nos données, nos citoyens, nos institutions et nos entreprises. Compte tenu des cybermenaces qui sont devenues bien trop fréquentes, il était primordial de nous doter d'un service d'urgence à cet égard. Notre meilleure défense, c'est aussi la prévention", a commenté le ministre régional en charge du Numérique, Willy Borsus.