La Wallonie s'engage à renforcer sa coopération avec l'OIT

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo et le directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert Houngbo, ont signé, mardi, à Genève (Suisse), un accord-cadre qui pose les fondations d'une nouvelle coopération entre l'OIT et la Région wallonne.

L'accord intègre également la Wallonie dans la Coalition mondiale pour la justice sociale dont l'objectif est de renforcer l'action collective en réunissant un maximum d'acteurs (organisations internationales, secteur privé, société civile, etc.) pour promouvoir la justice sociale.

L'accord signé mardi à Genève s'inscrit dans ce contexte et constitue un premier pas dans le renforcement de la coopération entre les deux entités.

Il définit des priorités stratégiques et géographiques sur base desquels des projets concrets seront financés. Parmi celles-ci: la promotion du dialogue social, du tripartisme (coopération entre les gouvernements, les organisations d'employeurs et les organisations des travailleurs), de la liberté d'association et de négociation collective ainsi que du travail décent.

Une importance particulière a également été accordée à la question de la gouvernance. Un contrôle strict des projets financés et de leurs avancées sera ainsi effectué afin de rediriger les moyens financiers vers les projets les plus porteurs pour la Wallonie et l'OIT.