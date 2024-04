La Wallonie soutient les coopératives citoyennes d'énergie renouvelable

Le gouvernement wallon a approuvé, ce jeudi, le soutien au développement de la fédération REScoop Wallonie pour l'année 2024. Fédération d'économie sociale, cette dernière regroupe 21.000 coopérateurs issus d'une vingtaine de coopératives citoyennes d'énergies renouvelables qui ont levé 29 millions d'euros de capital et produisent actuellement de quoi alimenter 32.000 ménages en électricité verte et locale.

Grâce au soutien de la Wallonie, REScoop va renforcer et développer les coopératives citoyennes d'énergies renouvelables en les soutenant dans la lutte contre la précarité énergétique et la communication. La fédération effectuera également un suivi de la législation et assurera une participation active aux consultations publiques.

"Les coopératives citoyennes d'énergies renouvelables jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique, économique et sociale de la Wallonie que le gouvernement entend promouvoir et développer", a commenté la ministre wallonne de l'Economie sociale, Christie Morreale.