La Wallonie va modifier l'organisation du marché régional du gaz

Afin de s'adapter aux règles européennes en la matière et de continuer à préparer la transition énergétique wallonne en phase avec son Plan Air Climat Energie (PACE), le gouvernement wallon a adopté en premièreÉtatture, jeudi, un avant-projet de décret modifiant l'organisation du marché régional du gaz. Énergie

Celui-cil s'alignera ainsi en grande partie sur le décret relatif au marché de l'électricité, également en cours de modification, pour favoriser les énergies renouvelables et réduire la dépendance et le soutien aux énergies fossiles.

Les modifications prévues visent entre autres une meilleure distinction des types de gaz, via des garanties d'origine. "L'idée est de pouvoir ensuite mieux soutenir et échanger en Europe le gaz issu des énergies renouvelables ou à faible teneur en carbone et progressivement abandonner le gaz fossile", a expliqué le ministre régional de l'Energie, Philippe Henry (Écolo).