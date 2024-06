L'A503 fermée mercredi en raison du chantier de l'échangeur vers Charleroi

La fermeture temporaire aura lieu mercredi dès 1h00 du matin et jusqu'en soirée. Les navetteurs qui souhaitent se rendre à Charleroi sont invités à poursuivre leur route sur le R3 et à emprunter les autres voies d'accès à la ville (notamment la N53). "Cette fermeture permettra de réaliser des opérations d'asphaltage sur cet axe, à hauteur du chantier et dans la rue des Hiercheuses permettant l'accès à l'A503."

Pour rappel, depuis fin mai et jusqu'à mi-juillet, l'accès à l'A503 via la rue des Hiercheuses à Marcinelle vers le ring de Charleroi est fermé à la circulation. Les usagers peuvent suivre la déviation via les rues de La Belle Vue, des Grogères et la place de la Constitution. Depuis le mois de juin et jusqu'à mi-juillet, l'une des voies de l'A503 est par ailleurs inaccessible aux automobilistes circulant vers Charleroi, à hauteur de la rue des Hiercheuses.