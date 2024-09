Laaouej souhaite que le Parlement bruxellois se penche aussi sur le budget régional

"Je suis favorable à un débat parlementaire sur le budget", a commenté M. Laaouej, justifiant sa position au nom de "l'urgence" face à l'état actuel des finances régionales.

"Il faut donner un avenir soutenable à Bruxelles", a jugé le socialiste. Et les présentes difficultés à former un nouveau gouvernement ne doivent en rien priver les députés d'avancer sur le sujet, selon lui. "On ne va pas mettre le Parlement à l'arrêt!", a-t-il insisté.