L'ABSyM attend du prochain gouvernement davantage de concertation

Dans un mémorandum en douze points, l'association déplore que le système de concertation belge, qui repose sur les accords tarifaires conclus entre prestataires et mutualités, se soit "de plus en plus érodé" au cours de la législature qui s'achève.

"À la place, nous avons eu droit à des décisions autocratiques émanant d'un gouvernement qui s'engage principalement à plus d'autorité, plus d'administration, plus de réglementations, plus de centralisation et à des soins dirigés par l'Etat", selon l'ABSyM.