L'Absym ouvre le débat sur le statut de l'intervention majorée

Un débat sur le statut de l'intervention majorée s'impose, estime l'Association belge des syndicats médicaux (Absym) lundi dans un communiqué. "Il est temps de revoir et de n'accorder ce statut qu'à ceux qui en ont vraiment besoin", pointe-t-elle.

Au départ, le groupe qui bénéficiait de l'intervention majorée était limité aux veuves et veufs, aux invalides, aux isolés, aux personnes handicapées et aux chômeurs de longue durée, explique l'Absym. Progressivement, les revenus ont également été pris en compte, ce qui a permis aux personnes à faible revenu et aux retraités de bénéficier des mêmes droits à l'intervention majorée.

En vingt ans, le nombre de bénéficiaires d'une allocation majorée (BIM) est passé de 1,3 million à 2,2 millions. En d'autres termes, un Belge sur cinq porte l'étiquette de "patient financièrement vulnérable", qui donne droit à une réduction du ticket modérateur et à d'autres avantages, relève l'association.