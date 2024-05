L'Absym veut un système de tri obligatoire des patients entre 23h00 et 08h00

L'Association belge des syndicats médicaux (Absym) plaide mardi, dans un communiqué, pour qu'un système de tri obligatoire soit instauré durant "la nuit noire", soit de 23h00 à 08h00 du matin, permettant de diriger les patients vers le service le plus à même de les aider.

Poste de garde de médecine générale ou service des urgences dans un hôpital ? Face à un problème médical en dehors des heures de consultation, il n'est pas toujours aisé de savoir où se diriger. L'Absym plaide pour qu'il ne soit plus possible de se présenter directement aux urgences ou au poste de garde mais qu'il soit obligatoire, de 23h00 à 08h00 du matin, de passer par un système de tri.

Celui-ci pourrait se baser sur le 1733, un numéro pour l'aide médicale non urgente lié aux services de garde locaux, "ou un système similaire". Pour éviter les files d'attente, les patients devraient passer par ce tri, qui les dirigera vers "l'endroit où ils peuvent recevoir les meilleurs soins le plus rapidement possible", vante l'Absym.