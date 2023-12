L'accès des patients aux nouveaux traitements "décevant" en Belgique

En 2022, 95 nouveaux médicaments ont obtenu un remboursement, près de la moitié d'entre eux sont des anticancéreux ou des immunomodulateurs. Un nombre plus important de nouveaux médicaments a également été mis à disposition pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies du système respiratoire, ajoute pharma.be.

L'association explique par ailleurs que la Belgique a conservé une position de leader au sein de l'Union européenne en matière de recherche et développement (R&D), de production et d'exportation. "Bien que la Belgique ne compte que 2,6% de la population de l'UE, l'industrie biopharmaceutique représente 7,8% des emplois, 18,7% des exportations et 19,3% des investissements en R&D dans l'UE. Ces chiffres placent le secteur respectivement au troisième, deuxième et premier rangs en Europe", indique le rapport.

"Nous pouvons à juste titre être fiers des nombreux résultats repris dans cette édition de notre Report to Society", réagit Caroline Ven, CEO de pharma.be. "Mais si notre pays veut renforcer l'innovation, il doit continuer à prendre des mesures qui encouragent les efforts des entreprises en matière de progrès scientifique. Sans incitation à l'innovation et sans la protection des droits de propriété intellectuelle qui y sont associés, bon nombre de médicaments et de vaccins dont nous disposons aujourd'hui n'existeraient tout simplement pas."