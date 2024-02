L'accessibilité des gares d'Arlon, de Marloie et de Marbehan sera renforcée dès 2030 -2

Afin d'améliorer l'accessibilité des gares sur l'axe Bruxelles-Luxembourg, le gouvernement wallon a arrêté, jeudi, la liste des investissements qu'il demande à Infrabel et à la SNCB de réaliser dans plusieurs gares wallonnes, via un cofinancement régional de 32 millions d'euros.

Grâce à cet investissement qui serait réalisé entre 2025 et 2030, l'accessibilité et l'équipement des gares d'Arlon, de Marloie et de Marbehan seront renforcés. Quelque 660 places de parking pour vélos seront par ailleurs ajoutées dans 14 gares de l'axe Bruxelles-Luxembourg.

"Il est primordial que les transports en commun et leurs abords soient accessibles à tous. Les travaux envisagés rendront la circulation d'une voie à l'autre plus aisée grâce à des ascenseurs, passerelles ou encore des couloirs sous les voies", précise le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry.