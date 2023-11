L'action de Bpost perd près de 12%

L'action a ainsi reculé de 11,92%, pour atteindre un prix de 4,49 euros. Une chute qui semble liée à l'incertitude sur l'attribution du marché public pour les concessions pour la distribution des journaux et périodiques.

Le SPF Économie a récemment recommandé de confier la distribution des journaux et magazines, non plus à bpost, à partir de l'année prochaine, mais respectivement aux entreprises PPP et Proximy.