L'administration wallonne se penche sur une réforme du financement des cultes

Selon L'Echo, le ministre entend plafonner à 30% l'intervention financière publique dans les lieux de culte et propose, dans une note déposée sur la table du gouvernement, la suppression d'un tiers des fabriques d'église.

"C'est un dossier souvent évoqué et c'est un peu l'Arlésienne. Le financement des cultes est basé sur des textes anciens qui doivent évoluer. Tout le monde est d'accord sur ce constat et pourtant, on ne voit jamais rien arriver. Il faut pouvoir moderniser ces décrets, la gestion des lieux de culte devenant de plus en plus compliquée alors que, pour certaines religions, le nombre de fidèles recule", a-t-il expliqué ce mercredi.