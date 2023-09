L'aéroport régional du Limbourg peut doubler le nombre de mouvements aériens

L'ancienne base s'appelle désormais Droneport et abrite des start-ups, des entreprises en croissance et des centres de connaissances dans le domaine des drones et de la technologie aéronautique.

Des vols de loisirs et des vols d'entraînement avec de petits avions sont également effectués sur le site sous le nom d'Aéroport régional du Limbourg (LRA). Cela concerne actuellement un maximum de 15.600 mouvements par an.