L'affaire de la plainte d'un Belge contre Ursula von der Leyen remise au 6 décembre

Ce citoyen belge avait déposé une plainte en avril 2023 auprès du parquet de Liège pour "usurpation de fonctions et de titre", "destruction de documents publics" et "prise illégale d'intérêts et corruption".

Il reproche à la présidente de la Commission européenne d'avoir refusé de rendre publics des SMS échangés avec le patron de Pfizer, Albert Bourla, lors de la négociation d'un méga-contrat de vaccins. Cet accord portait sur l'achat de jusqu'à 1,8 milliard de doses de vaccin contre le Covid-19 à partir du printemps 2021 et estimé à l'époque à 35 milliards d'euros.