L'AFMPS lance un site pour la patientèle désireuse d'en savoir plus sur les médicaments

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a créé un portail web gratuit à destination de la patientèle, rassemblant des informations "compréhensibles et fiables" sur les médicaments et produits de santé disponibles sur le marché belge, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué.

Grâce à ce nouveau site, baptisé PharmaInfo, l'AFMPS ambitionne de livrer des informations scientifiquement correctes et actualisées sur les médicaments et produits de santé. Pour chaque médicament, il regroupera, entre autres, la notice, des indications sur la disponibilité, le prix et le remboursement, y compris l'intervention majorée, et des informations claires sur la nécessité d'une ordonnance.

PharmaInfo publiera, en outre, les dernières actualités relatives aux médicaments et produits de santé afin que la patientèle reste "informée et engagée". "Nous avons collaboré intensivement avec d'autres institutions et organisations gouvernementales pour fournir des informations de qualité et les lier avec tous les éléments possibles de nos bases de données", a rapporté l'administrateur général de l'AFMPS, Hugues Malonne. "Je suis très heureux que l'AFMPS puisse, une fois de plus, placer la patientèle au centre de ses préoccupations."

PharmaInfo.be ne remplacera toutefois pas la notice, le mode d'emploi ou un avis médical personnel, est-il rappelé dans le communiqué. Il s'agira d'une source complémentaire. Plus de cent fiches d'information sont déjà disponibles.