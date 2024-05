L'air marin renforce le système immunitaire et la résistance aux maladies

Les bactéries présentes dans l'air marin renforcent l'immunité et la résistance aux maladies, selon une étude menée par l'Institut flamand de la mer (VLIZ) et les universités de Gand et d'Anvers.

L'étude, publiée dans la revue "Science of The Total Environment", démontre que les bactéries et les endotoxines présentes dans les aérosols marins, ces micro-gouttelettes générées par les vagues, activent des récepteurs et des facteurs régulateurs du système immunitaire humain. L'exposition régulière à l'air marin réduirait ainsi les réactions inflammatoires de l'organisme.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont exposé des cultures de cellules humaines à des aérosols marins, collectés naturellement et reproduits artificiellement. Ils ont constaté une corrélation directe entre la concentration de bactéries et d'endotoxines dans l'air marin et l'intensité de la réponse immunitaire.