L'ajout d'un stage obligatoire en psychologie et orthopédagogie est reporté

Les étudiants en psychologie clinique et en orthopédagogie qui obtiennent leur diplôme cette année ou l'année prochaine n'auront pas à effectuer une année supplémentaire de stage. Le projet d'arrêté en ce sens est reporté pour la troisième fois, annonce le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. Ce report est fixé à deux ans.

Début février, plus de 300 étudiants en psychologie et orthopédagogie avaient manifesté sous les fenêtres du ministre de la Santé contre l'ajout de ce stage obligatoire d'un an à leur formation pour exercer le métier. Un arrêté pris en décembre dernier les obligeait en effet à effectuer ce stage.

Mais celui-ci n'est possible qu'avec un maître de stage reconnu, qui doit suivre une formation. En 2021, pratiquement personne ne remplissait ces conditions. Le nombre de maîtres de stage reste encore insuffisant. En outre, il existe également une incertitude quant à l'indemnisation. Enfin, les entités fédérées ont aussi demandé un report de cette mesure.