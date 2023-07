L'ajustement budgétaire wallon au menu de l'avant-dernière plénière avant les vacances

"Ce budget, si vous l'approuvez, s'inscrit tout à fait dans le fil rouge fixé par le gouvernement; un fil rouge qui doit garantir la soutenabilité de la dette, permettre les investissements nécessaires à la reconstruction des zones sinistrées lors des inondations ainsi que les investissements de relance", a rappelé durant les débats le ministre régional du Budget, Adrien Dolimont (MR).

"Il restera de nombreux chantiers à mener avant la fin de la législature mais les fondations sont là et la voie à suivre est claire: elle garantit la crédibilité financière de la région et constitue une réponse volontariste aux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels est confrontée notre région", a-t-il ajouté.