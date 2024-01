L'Allemagne durcit sa politique migratoire

La hausse de plus de 50% des demandes d'asile en Allemagne l'an dernier, couplée à l'accueil d'un million de réfugiés ukrainiens met à l'épreuve les capacités des collectivités locales qui ont tiré la sonnette d'alarme.

"Nous veillerons à ce que les personnes qui n'ont pas le droit de rester dans notre pays soient obligées de le quitter plus rapidement", a déclaré jeudi la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, à propos de ce projet de loi qui vise à "expulser de façon plus rapide et plus efficace".