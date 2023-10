L'ambassadeur belge en Australie accueille la Princesse Astrid et sa délégation à Sydney

La princesse Astrid et la délégation belge de la mission économique en Australie sont arrivées à Sydney et ont participé dimanche en fin de journée à une première séance d'information en présence de l'ambassadeur belge dans le pays, Michel Goffin.

Il a encore confié, "en toute franchise", qu'il y a quelques années encore "l'Australie n'était pas le meilleur élève de la classe en matière de climat". "Mais désormais le pays a rejoint la communauté internationale avec des objectifs ambitieux, sous le nouveau gouvernement (travailliste, NDLR). Les Australiens se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et ils n'y parviendront pas sans technologies européennes et belges. Vous apportez cette technologie, c'est important", a lancé M. Goffin aux participants de la mission.

Le diplomate a souligné l'attrait de l'accord de libre-échange en cours de négociations entre l'UE et l'Australie. "Nous savons en Belgique à quel point un tel accord représente un vrai 'boost' pour l'économie". Le diplomate a aussi assuré qu'il est important à ses yeux que "les entreprises australiennes trouvent une porte ouverte en Belgique, et y créent de l'emploi".

Le programme sera chargé les jours suivants pour les près de 300 délégués qui participeront à une série de séminaires, visites et cérémonies de signatures dans les deux plus grandes villes du pays, Sydney et Melbourne.

Lundi, la princesse Astrid et les ministres seront accueillis par le Gouverneur général du Commonwealth d'Australie et représentant du roi Charles III, David John Hurley - dont le rôle est protocolaire - dans sa résidence Admiralty House, surplombant la baie de Sydney. Ils visiteront le site de construction de la station de métro Barangaroo, dont le chantier est mené par Besix, et une usine de péroxyde d'hydrogène opérée par Solvay.