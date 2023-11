Lancement d'un plan de traitement sur mesure pour les enfants en situation d'obésité

Les enfants et les adolescents en situation d'obésité sévère pourront bénéficier d'un plan de traitement sur mesure à partir du 1er décembre. Ce nouveau trajet de soins sera proposé et élaboré par l'un des 25 centres pédiatriques multidisciplinaires de l'obésité créés à cet effet. Dans un premier temps, quelque 5.000 jeunes seront concernés. Davantage d'enfants auront également accès à un diététicien, qui sera désormais intégralement remboursé.

Plusieurs mesures de prévention seront également mises sur pied. D'abord, le remboursement de consultations chez un diététicien sera élargi aux enfants en surpoids âgés de deux à cinq ans. Actuellement, ces consultations ne sont en effet remboursées que pour les jeunes entre six et 18 ans. Ensuite, le ticket modérateur pour ces consultations sera supprimé pour tous les enfants et adolescents. Enfin, les médecins de l'ONE et du CPMS pourront, pour la première fois, également réorienter les enfants vers un diététicien.