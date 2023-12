L'armée présente sur le site de la centrale nucléaire de Doel au moins jusque fin avril

Un détachement militaire continuera à assurer, au moins jusque fin avril, la mission de surveillance et de sécurisation de la centrale nucléaire de Doel, près d'Anvers, a-t-on appris dimanche de source concordantes.

Le conseil des ministres a marqué vendredi son accord sur la prolongation de l'Operation Spring Guardian (OSG) qui vise à la sécurisation du site nucléaire de Doel.

Cette opération de longue haleine - elle avait été lancée en 2016, dans la foulée de la mission de renfort à la police fédérale appelée "Operation Vigilant Guardian" (OVG) pour venir en renfort aux polices fédérale et locale après des attentats commis à Paris et le démantèlement d'une cellule terroriste à Verviers puis aux attentats terroristes du 22 mars 2016 à Bruxelles - s'était terminée le 31 décembre 2022, alors qu'elle ne concernait plus que la centrale nucléaire de Doel. C'est la Direction de la Sécurisation (DAB) de la police fédérale qui avait repris cette tâche.