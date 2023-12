L'armée a terminé son exercice Eastern Breeze en Hongrie

Près de 500 militaires ont participé à cet exercice en Europe centrale. Des para-commandos du 2e bataillon commando de Flawinne et 3e bataillon para de Tielen se sont déployés par rotation dès le 27 novembre et ont mené diverses tâches comme une opération d'entrée initiale depuis la Belgique en Hongrie avec un avion de transport A400M, un déploiement stratégique par la route et par les airs, des insertions et des extractions, des parachutages tactiques à basse altitude, des opérations de détention délibérée, des reconnaissances spéciales, de la récupération de personnel, et des exercices à balles réelles.

Le 15e Wing et le 1er Wing de la Force aérienne étaient également présents en soutien, notamment avec des hélicoptères A109 et NH90, alors que la composante médicale et des unités logiques ont eux aussi contribué à l'exercice.