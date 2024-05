L'ASBL Exaequo organise une semaine de dépistage sur le VIH, la syphilis et l'hépatite C

L'ASBL Exaequo propose du 20 au 26 mai des tests de dépistage au VIH, à la syphilis et/ou à l'hépatite C, gratuits, anonymes et à résultat immédiat à son bureau de Bruxelles. Cette initiative est organisée à l'occasion de la semaine européenne du dépistage.

Ces tests sont dits "rapides" et permettent de faire le point sur une éventuelle infection pour toutes les relations ayant eu lieu il y a plus de trois mois. Un test rapide peut également détecter une contamination plus récente, mais le résultat n'est alors pas garanti, précise l'association qui se consacre à la promotion de la santé des HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes). Ces tests rapides donnent un résultat immédiat, alors qu'une prise de sang - qui doit être réalisée par le corps médical - peut demander quelques jours de délai.

"Dans un cadre communautaire et bienveillant, le dépistage peut être une expérience agréable, où l'on peut discuter librement des pratiques sans aucun jugement", indique Exaequo par communiqué.