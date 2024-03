L'association flamande des journalistes met fin à sa collaboration avec Pol Deltour

La VVJ a tenu à remercier Pol Deltour pour ses années "d'engagement inspirant au sein de l'association professionnelle. Ses mérites pour le journalisme et la liberté de la presse en Flandre et en Belgique peuvent difficilement être surestimés", souligne-t-elle.

Pol Deltour, âgé de 62 ans, a été secrétaire général de l'association professionnelle du 16 octobre 1998 au 31 août dernier et était directeur de la VVJ Academy depuis le 1er septembre. Les activités de cette académie se poursuivront comme prévu.

Pol Deltour a notamment contribué à la création du Conseil flamand de la presse, de la Société des droits d'auteurs des journalistes (SAJ), du service d'assistance téléphonique Persveilig.be pour les agressions et les violences contre les journalistes. Il a aussi participé à l'élaboration d'une ligne directrice pour les reportages sur les réfugiés et d'une autre pour le journalisme destiné aux enfants et aux jeunes.