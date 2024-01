L'association NEWS6C met fin à ses activités

L'association NEW6S, qui a pour mission de sensibiliser les médias francophones belges et les (futurs) journalistes au journalisme constructif, a annoncé aujourd'hui, via Facebook, qu'elle avait mis fin à ses activités à la fin de l'année 2023.

Créée en 2018 par huit volontaires, NEW6S a organisé des formations, des conférences et des événements pour les journalistes et les étudiants en journalisme, et elle a également publié des ressources en ligne sur le journalisme constructif.

"Forte de ce travail accompli et de l'audace dont elle a fait preuve, l'équipe de NEW6S a choisi de clore ce chapitre de la sensibilisation et de mettre fin à ses activités à la fin de cette année 2023", peut-on lire sur le compte Facebook de l'association. "Nous sommes heureux et fiers des nombreuses actions qui ont été menées à la fois au sein des rédactions, dans les écoles de journalisme et auprès des publics".