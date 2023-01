L'Atletico Madrid prend 3 points contre Osasuna

(Belga) L'Atlético Madrid est venu à bout d'Osasuna 1-0 dimanche pour la 19e journée de Liga, et recolle provisoirement à quatre points de la Real Sociedad (3e, 38 points), qui se déplace au Bernabéu pour affronter le Real Madrid dimanche à 21h00. Yannick Carrasco et Axel Witsel ont débuté la rencontre sur le banc des Colchoneros. Le premier est monté au jeu à la mi-temps, le second à la 87e minute.

Les Rojiblancos l'ont emporté grâce à un but de Saul Niguez (74e), le premier but de la saison pour le joueur revenu à Madrid après un prêt à Chelsea la saison dernière. (Belga)