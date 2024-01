Laurence Massart et Peter Piot consacrés "leaders" de l'année lors des Lobby Awards

Le magazine des cercles d'influence de Bruxelles a mis en avant plusieurs personnalités belges selon diverses catégories. En "économie", le chocolatier Pierre Marcolini et le restaurateur Serge Litvine ont été récompensés, ex-aequo. Alors que la biscuiterie Maison Dandoy, menée par Alexandre et Antoine Helson, a gagné l'award "ESG" (Environnement, Social et Gouvernance).

Sur le plan culturel, le prix du leader artistique a été attribué au cinéaste Lukas Dhont et le DJ Lost Frequencies (Felix De Laet) s'est distingué avec le "buzz de l'année", grâce à son premier milliard d'écoutes atteint sur Spotify, une première pour un artiste belge. L'Espoir de l'année a été remis à Frédéric Simonart et Julie Bodson, en charge de l'initiative Duo for a Job, et le journaliste Wilson Fache, lauréat du prix Albert Londres, a été désigné "révélation de l'année".

Enfin, un hommage a été rendu à Simon Gronowski, avocat, écrivain et président de l'Union des déportés juifs en Belgique, lui qui a été en 1943 le plus jeune évadé du 20e convoi de déportés.

Les Lobby Awards récompensent des "leaders inspirants et bienveillants qui portent des messages exemplatifs et montrent ainsi le chemin à la communauté", selon le magazine.