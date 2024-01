Laurence Willemse remplace Zoé Genot au Parlement bruxellois

Zoé Genot a décidé de mettre un terme à sa carrière politique entamée, au niveau parlementaire, en 1999, à la Chambre et poursuivie au Parlement bruxellois et au Sénat. Elle deviendra directrice de la Confédération des Employeurs des Secteurs Sportifs et Socioculturel.

Schaerbeekoise, formée en sciences politiques et en communication, cycliste quotidienne et mère de deux enfants, Laurence Willemse a quant à elle travaillé à la commune de Schaerbeek et au sein de Bruxelles Mobilité, avant de devenir conseillère de la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt.