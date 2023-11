L'Australie s'impose en finale face à l'Inde et décroche son 6e sacre planétaire

Dimanche à Ahmedabad, devant 110.000 spectateurs, les Australiens se sont imposés en finale aux dépens du pays hôte et favori l'Inde 241 (4) à 240 par six wickets. Ils décrochent leur 6e titre de champions du monde en 13 éditions depuis 1975 après des victoires en 1987, 1999, 2003, 2007 et 2015.

L'Australie succède au palmarès à l'Angleterre. L'Inde compte deux titres (1983 et 2011) a aussi perdu une finale en 2003 (déjà face aux Aussies).