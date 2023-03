L'avenir de certains trains "P" et points d'arrêt menacé

La SNCB envisage de fermer certains trains "P" et points d'arrêt dans le cadre de l'élaboration du futur plan de transport 2023-2026, écrit vendredi Le Soir. Leur avenir sera tranché lors du prochain conseil d'administration de la SNCB, le 30 mars.

A l'occasion des discussions qui accompagnent l'élaboration du plan de transport 2023-2026, la SNCB souhaite renforcer son offre et la rendre plus efficace, ce qui implique d'améliorer la ponctualité des trains. Parmi les solutions sur la table des discussions, figure notamment la suppression de certains trains "P" (trains supplémentaires ajoutés en heure de pointe, NDLR) et arrêts où les voyageurs se font rares. Au total, une vingtaine de points d'arrêt seraient menacés de disparaître.

"Dans le cadre du futur plan de transport 23-26, le management de la SNCB proposera des extensions importantes et pertinentes en termes d'offre de trains ainsi que d'autres optimisations pour augmenter la vitesse commerciale et améliorer la ponctualité. Ce plan sera soumis à l'approbation du conseil d'administration et ensuite du conseil des ministres", a réagi la société ferroviaire, qui présentera ses solutions au conseil d'administration vendredi prochain.