Le 96e Pèlerinage de l'Yser vante la liberté et la tolérance comme armes pour la paix

Rassemblement annuel en mémoire des soldats flamands tombés pendant la Première Guerre mondiale, le pèlerinage a cette année mis l'accent sur la tolérance, la liberté et la paix, "trois 'armes' essentielles pour parvenir à une Flandre plus démocratique et plus souveraine dans un monde juste", ont indiqué ses organisateurs.

Dans son discours, le président du comité du pèlerinage, Paul De Belder, a quant à lui évoqué la justice sociale comme 4e pilier du frontisme (le 'Frontbeweging' un mouvement d'intellectuels flamands qui a émergé pendant la Première guerre mondiale, NDLR). "Afin de ne pas compromettre davantage la prospérité et le bien-être du peuple flamand, nous ne pouvons pas nous permettre de nous contenter de la structure actuelle de l'État", a-t-il estimé.