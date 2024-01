Le "bien-être intérieur brut" comme nouveau modèle de développement

La Mutualité Chrétienne (MC) a présenté mardi son mémorandum en vue des prochaines élections. L'objectif est de donner une nouvelle impulsion à notre système de soins de santé devenu de plus en plus "complexe", avec en filigrane le "bien-être intérieur brut" comme critère de prospérité.

La MC souligne en particulier l'importance de la santé mentale. Elle suggère, pêle-mêle, de renforcer la recherche en santé mentale, d'étoffer l'offre dans chaque région et de revoir "radicalement" la relation entre le travail et l'éducation des enfants, en portant progressivement le congé de naissance à un an comme un droit. "Les récentes économies concernant le crédit-temps pour la garde des jeunes enfants devraient être annulées", estime l'organisation.

Le premier axe du mémorandum s'articule autour de la réduction des inégalités de santé. La MC propose de porter les indemnités et allocations minimales à 10% au-dessus du seuil de pauvreté ou de les calculer sur base de budgets de référence par situation de vie et type de famille. Elle demande également d'augmenter le budget belge de la prévention par étapes pour atteindre au moins la moyenne européenne de 3% des dépenses en soins de santé, soit 500 millions d'euros supplémentaires.

Autre pierre d'achoppement, le bien-être au travail. La Mutualité Chrétienne pointe l'importance de prévenir l'incapacité de travail. Elle recommande d'augmenter par obligation la fréquence des analyses et plans d'action en matière de réduction des risques psycho-sociaux en entreprise.

La MC plaide pour un modèle d'aide et de soins qui place la personne au centre. Elle propose d'organiser l'aide et les soins de première ligne de manière à ce qu'ils soient proches des personnes, intégrées dans les quartiers et contribuent aux objectifs de (soins de) santé. Elle demande également d'élaborer un plan d'action interfédéral pour remédier à la pénurie dans les métiers de l'aide et des soins.