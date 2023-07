Le bloc des pays d'Afrique de l'Ouest nomme le président Bola Tinubu à sa tête

"Nous en avons besoin pour être un exemple pour le reste de l'Afrique et du monde", a-t-il déclaré.

Trois membres de la CEDEAO (le Mali, la Guinée et le Burkina Faso) ont subi cinq coups d'État depuis 2020.

Dimanche, il a déclaré que la CEDEAO avait mis en place une commission chargée d'examiner les options en matière de sécurité au Mali, alors que les Nations unies mettent un terme à leur mission de maintien de la paix dans ce pays, qui dure depuis dix ans.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire profonde, nourrie par des groupes djihadistes et séparatistes ou proclamés d'autodéfense. Partie du nord, elle s'est propagée au centre du pays et au Burkina Faso et au Niger voisins.

M. Tinubu, qui a prêté serment en mai en tant que président de la plus grande économie d'Afrique, a déclaré que les membres de la CEDEAO poursuivraient une intégration économique "inclusive" au cours de l'année à venir.