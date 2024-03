Le Boerenbond au Conseil d'État pour dénoncer la perte de terres agricoles

Le GRUP a été élaboré pendant plus de dix ans. Il couvre une superficie d'environ 2.700 hectares sur le territoire des communes campinoises de Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille, Vorselaar et Grobbendonk. L'objectif est de renforcer les ensembles naturels de la vallée des rivières de la Petite Nèthe et de l'Aa en vue des objectifs européens Natura 2000 et de rendre la région plus résistante aux inondations.

Selon le gouvernement flamand, qui a demandé l'avis du Conseil d'État avant de l'approuver, le plan prévoit le développement de plus de 600 hectares de zones humide et l'extension de 70 hectares de forêts. À cette fin, les terres agricoles existantes, dont environ la moitié serait effectivement utilisée, seront reclassées en zone naturelle, en forêt, en zone d'espace ouvert mixte, en zone de conservation de la nature ou en zone agricole d'importance écologique. Quatre-vingts hectares de zones bétonnées (résidentielles, industrielles et récréatives) seront supprimés pour créer des plaines inondables, par exemple.