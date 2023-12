Le bourgmestre d'Anvers assigne à résidence 31 récidivistes durant la nuit du Nouvel An

Les 31 personnes visées par cette assignation à résidence ont entre 13 et 22 ans et sont connues des services de police comme récidivistes, "certains ayant été épinglés des dizaines de fois l'an dernier", selon le maïeur. Les faits qui leur sont reprochés vont des nuisances et bagarres aux tirs de feux d'artifice et incendies, en passant par des actes de vandalisme, des possessions d'arme et des entraves à l'activité policière.

"Les profils retenus pour une assignation à résidence visent des faits graves. Ce sont des personnes qui présentent en soi un risque élevé pour le maintien de l'ordre le soir du Nouvel An, lorsque les services de sécurité et de secours sont particulièrement sollicités", a justifié M. De Wever.