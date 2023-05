Le bourgmestre et des échevins carolos visitent le chantier du futur Grand Palais

Le projet de rénovation fait partie du portefeuille de projets "Charleroi District Créatif", retenu dans le cadre de la programmation 2014-2020 du Fonds européen de développement régional (Feder). Y est associé un montant de 48,5 millions d'euros financés à 90% par la Commission européenne et la Wallonie.

Dès l'origine, l'ambition de la Ville a été de rénover une structure inaugurée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la porter aux standards actuels d'accueil en matière d'événements. Redimensionner la structure, valoriser les "surplus" et imaginer des espaces les plus modulables possibles ont été quelques-uns des principes qui ont présidé au travail de l'association momentanée d'architectes qui s'est penchée sur le projet (Jan De Vylder - Inge Vinck - Agwa).