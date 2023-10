Le Brabant wallon investit 400.000 euros pour produire de l'électricité verte

La province du Brabant wallon a annoncé mercredi qu'elle venait de lancer un marché pour équiper de panneaux photovoltaïques quatre de ses bâtiments du '"Campus BW", situé à Wavre Nord. L'objectif est de tendre vers une couverture maximale des besoins en électricité dans ces bâtiments administratifs, et d'alimenter de futures bornes de recharges pour voitures électriques. L'investissement est de 400.500 euros et l'idée est d'obtenir un retour d'expérience pour poursuivre la démarche dans d'autres bâtiments provinciaux.

"À un moment, pour diminuer son empreinte carbone et tendre vers la neutralité, il ne suffit plus réduire sa consommation d'énergie et adoucir sa facture énergétique: il convient également de produire de l'énergie. C'est une grande satisfaction, avec ce projet de panneaux photovoltaïques, d'arriver à produire de l'électricité qui sera immédiatement consommée pour couvrir les besoins actuels et à venir. C'est le résultat d'une réflexion anticipative, pleine de bon sens et s'inscrivant dans le plan Colibri du Brabant wallon", a commenté le député provincial Marc Bastin.