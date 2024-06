Le bronze pour Carabin et Isebaert à l'Euro de cross duathlon

La Belgique a décroché 4 médailles, mardi, aux championnats d'Europe de cross duathlon, à Coimbra, au Portugal, où se déroulent cette semaine les championnats multisports de la fédération européenne de triathlon (ETU). Sébastien Carabin et Lisa Isebaert sont montés sur la 3e marche du podium chez les élites messieurs et dames, tandis que Yannis Devoldere a obtenu l'argent chez les juniors et Matteo De Smet le bronze chez les espoirs (U23).

Carabin, champion du monde en titre de la discipline a parcouru les distances de 6,2 km en course à pied, 21,6 km en mountainbike et 4 km à nouveau en course à pied, en 1h28:57. Il n'a jamais pu résorber son retard concédé après la première transition, finissant à 36 secondes de l'Espagnol Jose Galves, vainqueur des catégories élites et espoirs (1h28:21). L'Allemand Fabian Holbach a complété le podium (1h28:31). Michiel Stockman s'est classé 5e (1h32:00) et Matteo De Smet 7e et 3e chez les espoirs (1h32:22).

Isebaert, championne de Belgique en titre de cross triathlon, a signé le meilleur temps dans la 3e discipline, mais n'a pu refaire son retard sur les deux premières. La Suissesse Anna Zehnder a conquis son titre en 1h42:41, devant l'Espagnole Marta Cabello(1h43:23) et la Courtraisienne (1h43:43). Chez les juniors (3,2 km càp/11,5 km vtt/1,6 km càp), Yannis Devoldere (43:42) n'a été devancé que par l'Italien David Catalano (41:41).