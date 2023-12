Le budget 2024 adopté en commission

L'accord budgétaire porte sur un effort supplémentaire de 1,2 milliard d'euros, soit 0,2 % du PIB. Il sera réalisé en 2024 en respectant la règle des 3/3 (réduction des dépenses, nouvelles recettes et divers). L'effort total pour 2024 sera donc de 0,8 % du PIB, soit près de 5 milliards d'euros. Cela permettra de ramener le déficit nominal de l'entité I (État fédéral et sécurité sociale) sous la barre des 3 % du PIB, assure le gouvernement.

Parmi les recettes nouvelles figurent une taxe bancaire couplée à davantage de stimulation de la concurrence (censée rapporter 150 millions d'euros), une augmentation des accises sur le tabac (50 millions escomptés) et une augmentation de la taxe caïman, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale (13 millions).

Au chapitre des divers, le gouvernement a décidé de revoir à la hausse de 220 millions d'euros le dividende versé par le bancassureur public Belfius.

Quant aux politiques nouvelles, elles s'articulent autour d'une augmentation des moyens pour l'asile, d'une augmentation du salaire minimum à partir du 1er avril 2024 via le bonus fiscal à l'emploi (37 millions), l'octroi de budgets supplémentaires pour la sécurité, une réduction structurelle de la TVA sur la démolition et la reconstruction (ciblée sur les maisons individuelles d'une surface maximale de 200 m2), des moyens pour les centres de prise en charge des violences sexuelles et l'instauration d'un service citoyen.