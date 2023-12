Le budget 2024 de la Ville de Mons est annoncé en équilibre

La fiscalité communale pour 2024 restera inchangée à Mons de même que le volume d'emplois communaux. Les instances de la Ville annoncent toutefois qu'une vingtaine de saisonniers seront engagés, parallèlement aux équipes communales, au printemps et en été pour assurer la propreté publique dans l'entité de Mons.

Les investissements sont annoncés pour des projets de transformation et d'embellissement de la ville et de ses communes, notamment dans l'optique de la revitalisation du centre-ville de Mons et de celui de Jemappes, dans des travaux de rénovation comme ceux du Waux Hall, des anciens Laminoirs de Jemappes.

Des projets au niveau des voiries, auxquelles les instances montoises ont consacrés 78 millions d'euros sur la mandature, seront également lancés à Mons et dans les communes de l'entité. La Ville soutiendra le renforcement des effectifs de police et l'achat de nouvelles caméras urbaines.