Le budget d'investissement de Kanal est en hausse, mais reste sous contrôle -Fondation

Son long exposé jusque dans la soirée a été largement prolongé par ceux, détaillés, du secrétaire général de la Fondation, Jean-François Leconte, de la directrice artistique de la Fondation, Kasia Redzisz, et du directeur administratif, financier et commercial, Baptiste Delhauteur.

Il en est notamment ressorti que le budget d'investissement censé permettre de transformer le garage, et estimé à 150 millions d'euros hors TVA et hors équipements, n'avait pas varié après attribution de l'ensemble des lots de marché public, jusqu'au 31 décembre 2021. Une provision de 13 millions d'euros avait même pu être dégagée. Il n'avait jusqu'alors pas été nécessaire de faire appel à la "clause de rendez-vous" avec le gouvernement bruxellois à propos de l'effet d'une possible indexation.

Depuis ce moment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a engendré une hausse de 15% due à l'indexation (22 millions) , "mais hormis cela, nous sommes restés dans les clous", a ajouté Yves Goldstein.