Le CA de la STIB et le gouvernement bruxellois ont validé le contrat de gestion

Dans le communiqué annonçant le double feu vert de vendredi, diffusé à l'issue de la réunion du gouvernement bruxellois, celui-ci a "confirmé que l'indexation des tarifs de la STIB pour 2024 ne portera pas sur les tarifs préférentiels".

Plus fondamentalement, les points clés de l'accord conclu sont une augmentation de l'offre de 11,9% permettant à la STIB d'atteindre 457 millions de voyages d'ici 2028, des investissements massifs dans des transports publics de qualité et un rôle modèle à jouer par la STIB en termes d'environnement, de multimodalité et de gestion financière.

Cette hausse du nombre de voyages sera rendue possible grâce à l'augmentation des fréquences des bus, trams et métros, qui passeront à des fréquences de minimum 15 minutes sur toutes les lignes à partir de 7 h du matin en semaine et à partir de 9 h du matin le week-end. En ce qui concerne plus spécifiquement le métro, des augmentations de fréquences sont prévues sur le tronçon commun des lignes 1 et 5. Le temps d'attente maximal passera à 2 minutes grâce à l'augmentation du nombre de rames de métro et la nouvelle signalisation automatisée actuellement en cours de déploiement.