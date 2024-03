Le candidat de la "rupture" Diomaye Faye va devenir président après des années de crise

M. Faye, qui a eu 44 ans lundi et n'a jamais exercé de fonction élective nationale auparavant, va devenir le cinquième et plus jeune président de ce pays ouest-africain de 18 millions d'habitants.

En douze présidentielles au suffrage universel, c'est la première fois qu'un candidat de l'opposition l'emporte dès le premier tour. Evènement d'autant plus frappant que la victoire, apparemment motivée par un appétit de changement sinon de rupture après des années difficiles, est annoncée d'ampleur.