Le candidat d'un petit parti perturbe le dernier débat électoral

L'homme est monté sur la scène durant le débat et s'est adressé en criant aux représentants des partis VVD, NSC et GroenLinks-PvdA les accusant d'appartenir à la "vieille" caste politique. Il s'en est aussi pris à la représentante du VVD, Dilan Yesilgöz, assurant que son parti ne pouvait plus jamais accéder au pouvoir.

Le manifestant a rapidement été escorté hors de la salle par la sécurité. Bien qu'il ait continué à vociférer, le débat a pu continuer.